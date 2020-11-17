Власти Дании решили ликвидировать 25 тысяч цыплят из-за вспышки гриппа H5N8 на одной из птицеферм.

Об этом пишет издание Ekstra Bladet со ссылкой на датское управления ветеринарии и пищевых продуктов.

Отмечается, что это первый случай массового заражения птичьим гриппом среди кур с 2016 года. Ранее этот вид гриппа фиксировали у диких птиц. Пока заражений среди людей не зафиксировано.

Поголовье птицы в количестве 25 тысяч цыплят будет уничтожено. Власти также распорядились создать вокруг зараженной фермы трехкилометровую зону, где будут действовать особые ограничения на все птичьи стада, и десятикилометровую зону, где будет проводиться интенсивный мониторинг диких птиц и птичьих стад.

Датские ветеринары предупредили, что вспышка птичьего гриппа среди домашних птиц может привести к новой эпидемии гриппа H5N8. Эта болезнь имеет высокую смертность.

Кроме того, власти прекратили минимум на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС. Однако торговля со странами ЕС может продолжаться, как и раньше.