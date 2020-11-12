Сеть магазинов "Эпицентр К" заявила, что будет работать во время "карантина выходного дня", но продавать будут только "жизненно необходимые товары".

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице бренда.

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине должны будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” шутя сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”).

Уже на следующий день сеть опубликовала заявление, в котором отметила, что заботится о здоровье и благосостояние людей, а на выходных будет реализовывать только товары первой необходимости.

“Во время карантина выходного дня сети “Эпицентр” и “Новая линия” будут реализовывать исключительно жизненно необходимые товары, разрешенные постановлением КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г.” №641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять еду из наших ресторанов”, — заявили в сети, отметив, что товары других категорий будут доступны для заказа онлайн.

При этом в “Эпицентре” отметили, что уважают позицию Кабинета Министров Украины и будут ее придерживаться, “хотя не согласны со всеми мерами, внедренными Правительством для усиления карантина”.

Примечательно, что заявление бренда уже прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он заявил, что “Эпицентр” принял решение придерживаться карантина “после разъяснений, полученных в Министерстве внутренних дел”.