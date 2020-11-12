Сеть магазинов "Эпицентр К" объявила, что не будет прекращать работу на выходных несмотря на введение правительством "карантина выходного дня".

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел жесткий “карантин выходного дня”. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Национальный бренд “Эпицентр К”, позиционирующий себя как “лидер в сфере непродовольственного ритейла”, объявил, что не будет прекращать работу на выходных.

Об этом в “Эпицентре” сообщили шуткой о “72-часовой пятнице”.

“Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим топливо”, — написали на странице бренда в Facebook.

Напомним, за 10 ноября в Украине подтвердили 10 611 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели уже почти 490 тысяч человек, 8947 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавирусом погибли.

По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.

Примечательно. что “Эпицентр” уже не впервые не прекращает работу во время жесткого карантина. В частности, сеть работала весной, когда был локдаун. Директора “Эпицентра” не смогли привлечь к ответственности за нарушение карантина (ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В “Эпицентре” заявляли, что выполняет “социальную миссию”. Впрочем, #Буквы фиксировали многочисленные нарушения требований к работе во время карантина в магазинах сети.