Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отреагировал на Facebook-пост сети магазинов "Эпицентр К", который был опубликован в ответ на введение "карантина выходного дня".

Соответствующий комментарий глава МОЗ озвучил сегодня на брифинге.

Так, накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября.

В ответ сеть магазинов “Эпицентр К” шуткой сообщила о намерении работать в выходные (ввести “72-часовую пятницу”).

Этот пост и прокомментировал сегодня Степанов.

“Скажу откровенно: меня просто возмутил вчера в социальных сетях пост от “Эпицентра”. Как там было: “Продолжаем пятницу 72 часа”. Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться – поехали со мной в реанимацию. Покуражьтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражьтесь перед людьми, которые лежат в реанимации, и в их глазах единственное: “Помогите, пожалуйста”. Покуражьтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей, борются за жизнь каждого человека. Врачи, медсестры. Борются со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека. Особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?”, – подчеркнул министр.

Степанов выразил уверенность, что его коллеги по Правительству, “которые отвечают, в том числе, за контроль”, “дадут соответствующий ответ на этот фарс и цинизм”.