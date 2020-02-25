В Европейском парламенте некоторым сотрудникам, которые были в командировках в местах, где распространяется коронавирус, сказали оставаться дома и работать по удаленному графику.

Об этом сообщает Politico.

В частности, просьба касается сотрудников, которые были в тех районах Италии, где сейчас фиксируют вспышку коронавируса.

Соответствующее письмо сотрудники Европарламента получили в ночь на понедельник.

“Европейский парламент призвал своих сотрудников оставаться дома, если они путешествовали по регионам Италии, где были зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом”, – говорится в сообщении.

Генеральный директор по персоналу Кристиан Кнудсен попросил сотрудников оставаться дома в “самоизоляции”, если в течение последних 14 дней они ездили в итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья или Венето, а также в Китай, Сингапур или Южную Корею.

Также их попросили найти возможность работать удаленно.

Тем, кто остается дома, нужно дважды в день измерять температуру тела. Только после двухнедельного карантина сотрудникам можно будет вновь вернуться на работу в ведомство, получив соответствующее разрешение от врача.

Европейская комиссия приняла другой подход. Сотрудники, которые ездили в Китай, Гонконг или Макао, получили инструкции работать дома. Это не коснулось сотрудников, посещавших другие страны, включая Италию.