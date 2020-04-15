В Европейском союзе составили дорожную карту выхода из карантина

В Европейском союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса COVID-19.

Соответствующий текст был опубликован на официальном сайте Европейской комиссии.

“Нормализация после карантина будет требовать осторожной координации между государствами-членами, которая будет базироваться на научном подходе и духе солидарности. Важно, чтобы наши медицинские системы имели мощность лечить людей в случае новых вспышек болезни, чтобы необходимые медикаменты и оборудование были доступны и чтобы мы имели достаточную базу для проведения необходимого количества тестов. Мы знаем, что этот путь будет долгим и постепенным и что последствия этого беспрецедентного кризиса здравоохранения будут давать о себе знать долго. Пока вакцина не будет изобретена и эффективное лечение не появится, мы должны будем учиться жить с этим вирусом”, – сказала еврокомиссар по вопросам охраны здоровья Стелла Кириякис.

В дорожной карте подчеркивается, что сроки снятия карантинных ограничений должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:

– Эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);

– Мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточно ли количество медикаментов и медицинских работников);

– Возможности мониторинга (возможно ли масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).

Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мер и координировались для избежания отрицательных эффектов.

В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам Европейского союза по снятию карантинных мер.

В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.

Общие меры должны заменяться целевыми (к примеру, речь идет о возобновлении экономической активности, дезинфекции общественных мест и транспорта).

Внутренние государственные границы Европейского союза должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.