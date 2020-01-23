Депутат фракции "Голос" Юлия Клименко выразила мнение, что переформатирование министерств, анонсированное президентом, займет не менее полугода.

Об этом она сказала в интервью #Буквам.

Политик отметила, что при условиях, когда есть деньги и возможность быстро работать, переформатирование министерств произойдет за 6 месяцев.

“Для того, чтобы соединить, а затем разъединить министерства, надо минимум 6 месяцев. Это если очень быстро бежать и иметь много денег. Структуры новые, организационные, набрать людей через конкурс, уволить людей, выплатить декретникам, найти куда их перевести”, – отметила Клименко.

Она объяснила это на примере из собственного опыта в 2015 году, когда нужно было закрыть министерство промышленности.

“Я закрывала министерство промышленности, которое закрыл физически на бумаге приказом еще Янукович. То есть правительство Януковича закрыло министерство, а юридически оно было закрыто только в 2015-м году. 5 лет ушло на то, чтобы закрыть министерство”, – напомнила она.

Кроме этого, Клименко отметила, что слияние Минэкономики и МинАПК в перспективе могло привести только к потере Украиной рынков сбыта.

Как известно, по инициативе Президента, нынешняя власть собирается снова развести Минэкономики и МинАПК, Минкульт и Минспорт, а также Министерство ветеранов и временно оккупированных территорий.