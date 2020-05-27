В среду в Гонконге были арестованы около 300 человек во время протестов из-за законопроекта о национальной безопасности, который предлагает Китай.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

Спецподразделения полиции Гонконга задержали и арестовали десятки людей в Гонконге во время демонстраций.

Демонстрации возобновились из-за инициативы материкового Китая принять закон о национальной безопасности Гонконга, который, как считают активисты, направлен на ограничение прав и свобод.

В частности, сегодня, законодательный совет Гонконга должен был приступить ко второму чтению законопроекта. Закон предполагает тюремное заключение до трех лет за “оскорбление” государственного гимна Китая “Марша добровольцев”.

Окончательное голосование за законопроект пройдет в июне.

Напомним, на материковом Китае законы о национальной безопасности использовались для преследования правозащитников, адвокатов, журналистов и борцов за демократию.

Предлагаемый закон был встречен с возмущением в городе и со стороны международного сообщества.

В среду ожидается еще один протест, поскольку законодатели Гонконга соберутся для обсуждения предлагаемого закона.