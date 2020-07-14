Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что подтопления из-за дождей произошли в пяти районах Харькова: Киевском, Индустриальном, Немышлянском, Основянском и Ново-Баварском. В данный момент спасатели откачивают воду.

“В результате осадков (сильного дождя) начало подтапливать дворы частных домовладений. К месту происшествия были направлены отделение для откачки воды из придомовых территорий Ново-Баварского, Основянского, Немышлянского, Индустриального и Киевского районов города Харькова. Спасатели откачали около 3000 м3 воды”, – сказано в сообщении.