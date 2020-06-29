Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что в результате наводнения по сегодняшний день остаются подтопленными 70 населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.
При этом в начале паводков число таких населенных пунктов составляло 349.
В данный момент к ликвидации последствий непогоды на западной Украине привлечено 774 спасателя и 291 единицы специальной техники.
Сообщается, что непогода разрушила 83 моста и 150,5 километров автомобильных дорог.
В целом с начала спасательных работ в западных областях Украины было эвакуировано 2 523 человека.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
- Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.