Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что в результате наводнения по сегодняшний день остаются подтопленными 70 населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

При этом в начале паводков число таких населенных пунктов составляло 349.

В данный момент к ликвидации последствий непогоды на западной Украине привлечено 774 спасателя и 291 единицы специальной техники.

Сообщается, что непогода разрушила 83 моста и 150,5 километров автомобильных дорог.

В целом с начала спасательных работ в западных областях Украины было эвакуировано 2 523 человека.

  • В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
  • Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.