В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, сколько населенных пунктов подтопило в западных областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что в результате наводнения по сегодняшний день остаются подтопленными 70 населенных пунктов в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

При этом в начале паводков число таких населенных пунктов составляло 349.

В данный момент к ликвидации последствий непогоды на западной Украине привлечено 774 спасателя и 291 единицы специальной техники.

Сообщается, что непогода разрушила 83 моста и 150,5 километров автомобильных дорог.

В целом с начала спасательных работ в западных областях Украины было эвакуировано 2 523 человека.