Представитель мэра Харькова Геннадия Кернеса рассказал, когда в городе возобновит работу метрополитен.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал представитель Кернеса.

Представитель мэра сказал, что решение о возобновлении работы Харьковского метрополитена принимает Кабинет министров Украины.

Следовательно без решения правительства в Харькове метро не начнет работу.

Ранее в СМИ появлялась информация со ссылкой на городского голову Харькова Геннадия Кернеса о том, что Харьковский метрополитен якобы возобновит работу уже с 12 мая.