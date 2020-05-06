Об этом в комментарии #Буквам рассказал представитель Кернеса.
Представитель мэра сказал, что решение о возобновлении работы Харьковского метрополитена принимает Кабинет министров Украины.
Следовательно без решения правительства в Харькове метро не начнет работу.
Ранее в СМИ появлялась информация со ссылкой на городского голову Харькова Геннадия Кернеса о том, что Харьковский метрополитен якобы возобновит работу уже с 12 мая.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.