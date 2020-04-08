Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Уточняется, что 20 людей въехали на контролируемую территорию Украины из временно оккупированного Крыма через пункт въезда-выезда “Каланчак”. Они были помещены на обсервацию.
При этом после медицинского обследования 15 людей отказались проходить обсервацию и самовольно покинули территорию центра.
Граждане заявили, что будут соблюдать самоизоляцию уже у себя дома. Правоохранителями были составлены административные протоколы по статье “Нарушение правил относительно карантина людей” на 15 человек. Им угрожает штраф от 17 тысяч гривен.
Также сообщается, что большинство из сбежавших из-под обсервации украинцев являются уроженцами Днепропетровской области и Западной Украины.
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