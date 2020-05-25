Об этом сообщает хорватское издание Croatia Week.

Уточняется, что за минувшие выходные в Хорватии было открыто 65 кемпингов и 133 отеля.

При этом Национальный совет по туризму начинает целевые рекламные кампания для того, чтобы привлечь отдыхающих на курорты. Прогнозируется, что на протяжении июня в стране откроются все отели.

“Хорошая эпидемиологическая ситуация является основой для достижения результатов в этом году, и мы являемся одними из лучших в Европе в этом плане. Мы должны максимально использовать это”, – заявил директор Хорватской ассоциации туризма.

Отмечается, что хорватские власти разрабатывают решения, которые позволят упростить въезд туристов в страну.

Уточняется, что на протяжении последних двух недель в Хорватии было зафиксировано не больше 10 новых случаев коронавируса за сутки. В целом же за время пандемии в стране зафиксировано 2 244 подтвержденных случая заражения коронавирусом. При этом на данный момент большинство заболевших уже выздоровели.