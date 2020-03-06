В сирийском Идлибе продолжаются столкновения, несмотря договоренности президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о прекращении огня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в четверг, 5 марта, по итогам 6-часовой встречи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

В пятницу в некоторых частях северо-западной части Сирии разразились смертельные столкновения. В районе Джабаль аз-Завия на юге провинции Идлиб начались боевые действия между сирийскими правительственными силами и повстанцами-джихадистами. По имеющейся информации, погибли пятнадцать человек.

В то же время отмечается, что соглашение о прекращении огня между Россией и Турцией сохраняется — оно касалось других мест в последнем анклаве страны, удерживаемом повстанцами.

“Может быть и критика, но нашим приоритетом было прекращение огня, и мы его достигли. Некоторые цели не были достигнуты, но это касается обеих сторон”, — сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Тем не менее, столкновения в Идлибе, хотя они и носят ограниченный характер, подчеркивают хрупкость соглашений, достигнутых Россией, поддерживающей силы президента Башара Асада, и Турцией, поддерживающей повставцев.