Как сообщалось ранее, в четверг, 5 марта, по итогам 6-часовой встречи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе
В пятницу в некоторых частях северо-западной части Сирии разразились смертельные столкновения. В районе Джабаль аз-Завия на юге провинции Идлиб начались боевые действия между сирийскими правительственными силами и повстанцами-джихадистами. По имеющейся информации, погибли пятнадцать человек.
В то же время отмечается, что соглашение о прекращении огня между Россией и Турцией сохраняется — оно касалось других мест в последнем анклаве страны, удерживаемом повстанцами.
“Может быть и критика, но нашим приоритетом было прекращение огня, и мы его достигли. Некоторые цели не были достигнуты, но это касается обеих сторон”, — сказал высокопоставленный турецкий чиновник.
Тем не менее, столкновения в Идлибе, хотя они и носят ограниченный характер, подчеркивают хрупкость соглашений, достигнутых Россией, поддерживающей силы президента Башара Асада, и Турцией, поддерживающей повставцев.
- Напомним, в последние недели наблюдается эскалация в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками Башара Асада, поддерживаемыми российской армией, и повстанцами, которых поддерживает Турция. За последний месяц Турция перебросила в Идлиб около 5000 военных и бронированную технику, включая танки. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил уничтожить сирийские правительственные силы, если турецкие войска будут нести потери.
- Накануне в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии). После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.