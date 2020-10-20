В Саккаре, в 30 км от Каира, археологи нашли хранилище с уникальными саркофагами, которым более 2,5 тысячи лет. Удалось найти эксклюзивные статуи и экспонаты.

Об этом сообщает издание CNN.

Известно, что археологи нашли 60 гробниц. В ходе раскопок нашли уникальные статуи, украшения и другие предметы.

Место археологических раскопок посетили министр туризма и древностей страны Халед Эль-Энан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири.

Коллекции найденных саркофагов, которые хранились в трех могильных шахтах, более 2,5 тысячи лет. В могилах нашли позолоченные статуи и драгоценности.

Сами саркофаги разрисованы старинными египетскими орнаментами. Изображения на деревянных гробах сохранились вопреки условиям хранения.

Фото: CNN

Чиновники считают, что в этих саркофагах похоронены старшие государственные деятели и священники 26-й династии, правившей Египтом с 664 г. по 525 г. до нашей эры.

Некоторые из находок выставят в Большом египетском музее в Гизе, который откроется в ближайшее время. После открытия здание площадью 1,5 тыс. кв. м станет крупнейшим в мире музеем, посвященным отдельной цивилизации.

О деталях раскопок представители власти Египта пообещали рассказать через несколько недель на пресс-конференции.