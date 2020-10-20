Об этом сообщает издание CNN.
Известно, что археологи нашли 60 гробниц. В ходе раскопок нашли уникальные статуи, украшения и другие предметы.
Место археологических раскопок посетили министр туризма и древностей страны Халед Эль-Энан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири.
Коллекции найденных саркофагов, которые хранились в трех могильных шахтах, более 2,5 тысячи лет. В могилах нашли позолоченные статуи и драгоценности.
Сами саркофаги разрисованы старинными египетскими орнаментами. Изображения на деревянных гробах сохранились вопреки условиям хранения.
Фото: CNN
Чиновники считают, что в этих саркофагах похоронены старшие государственные деятели и священники 26-й династии, правившей Египтом с 664 г. по 525 г. до нашей эры.
Некоторые из находок выставят в Большом египетском музее в Гизе, который откроется в ближайшее время. После открытия здание площадью 1,5 тыс. кв. м станет крупнейшим в мире музеем, посвященным отдельной цивилизации.
О деталях раскопок представители власти Египта пообещали рассказать через несколько недель на пресс-конференции.
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