Об этом сообщают #Буквы.
Дополнительные выходные придутся на 8 и 29 июня.
Так как христианский праздник, Троицу (Пятидесятницу), украинцы будут отмечать 7 июня, в воскресенье, то дополнительный выходной будет 8 июня, в понедельник.
День Конституции, 28 июня, в этом году также в воскресенье, потому дополнительный выходной будет в понедельник, 29 июня.
То есть по три дня подряд украинцы будут отдыхать:
- 6-8 июня;
- 27-29 июня.
В целом, на протяжении месяца украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать – 20.
- В мае у украинцев было 12 выходных дней.