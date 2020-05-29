В связи с праздниками, в июне украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать – 20. Дополнительные выходные связаны с празднованием Дня Конституции и Троицы.

Об этом сообщают #Буквы.

Дополнительные выходные придутся на 8 и 29 июня.

Так как христианский праздник, Троицу (Пятидесятницу), украинцы будут отмечать 7 июня, в воскресенье, то дополнительный выходной будет 8 июня, в понедельник.

День Конституции, 28 июня, в этом году также в воскресенье, потому дополнительный выходной будет в понедельник, 29 июня.

То есть по три дня подряд украинцы будут отдыхать:

6-8 июня;

27-29 июня.

В целом, на протяжении месяца украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать – 20.