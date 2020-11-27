Об этом сообщает агентство Reuters.
Об этом свидетельствуют условия сделки между компанией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
В РФ считают это “еще одним шагом в усилиях по расширению международного производства” своей вакцины.
Hetero начнет производство вакцины в Индии в начале следующего года.
“РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса “Спутник V”. Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года”, – говорится в сообщении РФПИ, которое цитирует российское агентство “Интерфакс”.
В российском ведомстве заявили, что “будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии”.
Как отмечает Reuters, сейчас в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины.
И несмотря на то, что вакцина “Спутник V” получила свидетельство о регистрации в России еще в августе по ускоренной процедуре, ее испытания в РФ все еще продолжаются. Они призваны оценить безопасность и эффективность вакцины.
“Хотя мы с нетерпением ожидаем результатов клинических испытаний в Индии, мы считаем, что локализация производства вакцины имеет решающее значение для обеспечения быстрого доступа к пациентам”, – отметил глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди.
Ожидается, что после получения одобрения регуляторов в Индии в эту страну будет поставлено 100 млн доз российской вакцины.
Стоит отметить, что число случаев заражения COVID-19 в Индии составляет 9,27 млн. Скончались от осложнений более 135 тыс. человек.
Клинические испытания вакцины в Индии проводит еще одна индийская компания – Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Они должны завершиться к марту 2021 года.
Третья фаза клинических исследований “Спутника V” также проводится в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран.
Ранее в России утверждали, что при помощи “зарубежных партнеров” будут способны произвести более миллиарда доз своей вакцины, начиная со следующего года. Отмечалось, что этого будет достаточно для вакцинации более 500 млн человек, а стоимость вакцины составит менее 20 долларов на человека на международных рынках.
- Ранее сообщалось, что в России, в Алтайском крае, трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.
- Венгрия уже получила первую партию российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, которая не получала разрешения от органа контроля Европейского Союза.
- Разработчики российской вакцины против коронавируса “Спутник V” заявили, что ее эффективность достигает 95%.