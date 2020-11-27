Индийская фармацевтическая компания Hetero будет производить более 100 млн доз в год российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Об этом свидетельствуют условия сделки между компанией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В РФ считают это “еще одним шагом в усилиях по расширению международного производства” своей вакцины.

Hetero начнет производство вакцины в Индии в начале следующего года.

“РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса “Спутник V”. Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года”, – говорится в сообщении РФПИ, которое цитирует российское агентство “Интерфакс”.

В российском ведомстве заявили, что “будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии”.

Как отмечает Reuters, сейчас в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины.

И несмотря на то, что вакцина “Спутник V” получила свидетельство о регистрации в России еще в августе по ускоренной процедуре, ее испытания в РФ все еще продолжаются. Они призваны оценить безопасность и эффективность вакцины.

“Хотя мы с нетерпением ожидаем результатов клинических испытаний в Индии, мы считаем, что локализация производства вакцины имеет решающее значение для обеспечения быстрого доступа к пациентам”, – отметил глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди.

Ожидается, что после получения одобрения регуляторов в Индии в эту страну будет поставлено 100 млн доз российской вакцины.

Стоит отметить, что число случаев заражения COVID-19 в Индии составляет 9,27 млн. Скончались от осложнений более 135 тыс. человек.

Клинические испытания вакцины в Индии проводит еще одна индийская компания – Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Они должны завершиться к марту 2021 года.

Третья фаза клинических исследований “Спутника V” также проводится в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран.

Ранее в России утверждали, что при помощи “зарубежных партнеров” будут способны произвести более миллиарда доз своей вакцины, начиная со следующего года. Отмечалось, что этого будет достаточно для вакцинации более 500 млн человек, а стоимость вакцины составит менее 20 долларов на человека на международных рынках.