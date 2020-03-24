Об этом сообщил в Twitter минздрав страны.
Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен накануне – 462 умерших за сутки.
В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 39 673 жителей Испании, 3794 из них уже вылечились, а 2636 находятся в отделении интенсивной терапии.
Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 12 352 (из них 1535 скончались).
Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса.
- В Министерстве охраны здоровья Украины подтвердили, что в нашей стране официально зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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