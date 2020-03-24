В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человек, общее количество летальных случаев увеличилось до 2696.

Об этом сообщил в Twitter минздрав страны.

Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен накануне – 462 умерших за сутки.

В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 39 673 жителей Испании, 3794 из них уже вылечились, а 2636 находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 12 352 (из них 1535 скончались).

Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса.