В Королевстве Испания почти 1000 человек умерли за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Королевства в Twitter.

Уточняется, что в течение прошедших суток в Испании умерло от коронавируса 950 человек и это является максимумом с начала пандемии.

При этом отмечается, что в целом в Испании по состоянию на 2 апреля 2020 года зафиксировано уже 10 003 смерти от COVID-19.

В свою очередь количество подтвержденных случаев возросло до 110 238 людей. За последние сутки заболели коронавирусом 8102 человек.

Сутками ранее прирост заболевших составлял 7719 случаев.

Также сообщается, что госпитализированы с коронавирусом COVID-19 в Испании сейчас 54 113 людей, из которых больше 6000 сейчас находятся в реанимации.

26 743 людей выздоровели в Королевстве за прошедшие сутки.