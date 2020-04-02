Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Королевства в Twitter.
Уточняется, что в течение прошедших суток в Испании умерло от коронавируса 950 человек и это является максимумом с начала пандемии.
При этом отмечается, что в целом в Испании по состоянию на 2 апреля 2020 года зафиксировано уже 10 003 смерти от COVID-19.
В свою очередь количество подтвержденных случаев возросло до 110 238 людей. За последние сутки заболели коронавирусом 8102 человек.
Сутками ранее прирост заболевших составлял 7719 случаев.
Также сообщается, что госпитализированы с коронавирусом COVID-19 в Испании сейчас 54 113 людей, из которых больше 6000 сейчас находятся в реанимации.
26 743 людей выздоровели в Королевстве за прошедшие сутки.
- Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус COVID-19.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.