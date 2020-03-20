Об этом проинформировал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
“Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в краткие сроки они смогли это сделать”, – отметил Зеленский.
Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!
Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити.
Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.
Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.
Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Ранее глава государства сообщал, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.
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