Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Уточняется, что общее количество умерших от коронавируса в Испании составило уже 4858 людей.
За последние сутки два эпицентра распространения COVID-19 в Королевстве показали наихудшие показатели. В Каталонии за сутки было зафиксировано 208 смертей, а в Мадриде – 322 смерти.
Сообщается, что общее количество инфицированных коронавирусом в Испании выросло до 64 059 людей.
При этом отмечается, что скорость инфицирования может замедляться, поскольку за прошлые сутки количество заболевших выросло на 14%. Разница за прошлые сутки составляла 18% и 20% соответственно один и два дня назад.
В то же время вылечились от коронавируса в Испании 9357 людей, что почти в два раза больше, чем умерших.
- Утром сообщалось, что в Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (в том числе 47 в Киеве). За сутки было подтверждено 62 новых случая.
- В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.