В Испании от коронавируса COVID-19 умерли 769 людей. Это рекордное количество смертности за сутки.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уточняется, что общее количество умерших от коронавируса в Испании составило уже 4858 людей.

За последние сутки два эпицентра распространения COVID-19 в Королевстве показали наихудшие показатели. В Каталонии за сутки было зафиксировано 208 смертей, а в Мадриде – 322 смерти.

Сообщается, что общее количество инфицированных коронавирусом в Испании выросло до 64 059 людей.

При этом отмечается, что скорость инфицирования может замедляться, поскольку за прошлые сутки количество заболевших выросло на 14%. Разница за прошлые сутки составляла 18% и 20% соответственно один и два дня назад.

В то же время вылечились от коронавируса в Испании 9357 людей, что почти в два раза больше, чем умерших.