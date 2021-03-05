Об этом сообщает Reuters.
В Министерстве здравоохранения страны считают, что такое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.
Рекомендация будет применятся как к переболевшим, так и к тем, у кого был диагностирован COVID-19, но не было симптомов.
Италия – третья страна Европейского Союза после Франции и Испании, которая пошла по этому пути в то время, когда страны ЕС изо всех сил пытаются активизировать свои кампании вакцинации из-за сокращения поставок вакцин.
В Италии с населением около 60 миллионов человек по состоянию на 4 марта было введено 4,76 миллиона доз вакцины, при этом около 1,5 миллиона человек получили рекомендованные две дозы прививки. Всего страна получила 6,3 миллиона доз от производителей, но неоднократные задержки с поставками препятствовали проведению вакцинации.
- 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование третьей вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.
- Напомним, вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.