В Италии будут вводить только одну дозу вакцины тем, кто переболел COVID-19, в течении последних трех-шести месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве здравоохранения страны считают, что такое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.

Рекомендация будет применятся как к переболевшим, так и к тем, у кого был диагностирован COVID-19, но не было симптомов.

Италия – третья страна Европейского Союза после Франции и Испании, которая пошла по этому пути в то время, когда страны ЕС изо всех сил пытаются активизировать свои кампании вакцинации из-за сокращения поставок вакцин.

В Италии с населением около 60 миллионов человек по состоянию на 4 марта было введено 4,76 миллиона доз вакцины, при этом около 1,5 миллиона человек получили рекомендованные две дозы прививки. Всего страна получила 6,3 миллиона доз от производителей, но неоднократные задержки с поставками препятствовали проведению вакцинации.