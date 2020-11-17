Коронавирус COVID-19 циркулирует в Италии с сентября 2019 года. Таким образом, он мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

Об этом свидетельствует исследование Национального института рака (INT) Милана. Об исследовании, в частности, сообщают издание Independent и агентство Reuters.

Ученые считают, что полученные ими данные “могут изменить историю пандемии” коронавируса.

Так, первый в Италии пациент с COVID-19 был выявлен 21 февраля этого года в небольшом городке недалеко от Милана (в северном регионе Ломбардия).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что новый коронавирус и вызванное им респираторное заболевание COVID-19 были неизвестны до того момента, когда в декабре 2019 года в китайском городе Ухань сообщили о вспышке.

В то же время результаты итальянских ученых, опубликованные в научном журнале Tumori Journal, показывают, что 11,6% (111 человек) из 959 добровольцев, принимавших участие в скрининговом исследовании рака легких в период с сентября 2019 года по март 2020-го, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля. В частности, ученые обнаружили антитела к COVID-19 в образцах крови, взятых еще в сентябре прошлого года.

У 14% исследуемых антитела были обнаружены с сентября прошлого года, а у около 30% – со второй недели февраля 2020-го.

Исследование показало, что больше всего случаев (59 из 111) было в Ломбардии. Затем следуют Пьемонт, Лацио (по 10 случаев), Эмилия-Романья (7 случаев), Тоскана и Венето (по 6 случаев), Лигурия (4 случая.

Следы коронавируса также были обнаружены в сточных водах в Италии с декабря прошлого года. Это может свидетельствовать о том, что вирус циркулировал более месяца до первого подтвержденного в стране случая заболевания.

“Это исследование показывает неожиданное очень раннее распространение Sars-CoV-2 среди бессимптомных людей в Италии за несколько месяцев до того, как был идентифицирован первый пациент”, – подчеркивают исследователи.

Еще один тест на антитела к SARS-CoV-2 был проведен Университетом Сиены для того же исследования. Он показал, что четыре случая, датируемые первой неделей октября, также были положительными на антитела к вирусу. Это означает, что люди заразились еще в сентябре.

“Это главный вывод: люди без симптомов не только были позитивными после серологических тестов, но также имели антитела, способные убить вирус”, – отметил Джованни Аполлоне, соавтор исследования.

“Это означает, что новый коронавирус может долго циркулировать среди населения с низким уровнем летальности не потому, что он исчезает, а лишь для того, чтобы снова всплыть”, – добавил он.

Еще в марте итальянские исследователи сообщали Reuters, что они предупреждали о более высоком, чем обычно, количестве случаев тяжелой пневмонии и гриппа в Ломбардии в последнем квартале 2019 года (что является признаком того, что новый коронавирус мог распространяться раньше, чем считалось).

В ВОЗ заявили, что изучают результаты исследования итальянских ученых.