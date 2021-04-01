Все медицинские работники в Италии должны получить прививку от коронавируса. Иначе существует риск отстранения от выполнения профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Решение правительства объясняется усилением мер безопасности в отношении уязвимых пациентов, которые могут инфицироваться во время визита к врачу. Однако правительственные критики ставят под сомнение законность принуждения к вакцинации.

Согласно указу, принятому кабинетом премьер-министра Марио Драги, медицинские работники, включая фармацевтов, “должны пройти вакцинацию”. Те, кто отказывается, могут быть отстранены от работы без оплаты труда до конца года.

“Целью решения является максимальная защита как медицинских работников, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более склонной к риску заражения”, – говорится в сообщении правительства.

Кроме того, итальянское правительство закрепило на законодательном уровне положение о том, что, при соблюдении всех необходимых правил вакцинации, врачи не несут ответственности за возникновение возможных побочных явлений препарата.

На сегодняшний день Италия остается одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии заболели более 3,3 миллиона человек, из них почти 104 тысячи погибли.