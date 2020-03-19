В Италии за минувшие сутки от коронавируса умерли 475 человек - это наибольшие потери в стране с начала пандемии.

Как пишет bergamo.corriere.it, только в городе Бергамо в среду умерли от коронавируса 93 человека. С таким количеством летальных случаев город справиться не может, гробы с телами умерших от коронавируса людей, вывозят специальным армейским транспортом для кремации.

По последним данным, всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек. Общее количество смертей в стране от коронавируса достигло почти трех тысяч – 2978 человек.

Результаты исследования национального органа здравоохранения страны свидетельствуют о том, что более 99% умерших в Италии, инфицированных коронавирусом, страдали от других заболеваний, передает Bloomberg.

В исследовании указывается, что количество случаев смерти в стране выросло на 150% за последнюю неделю.

“Римский институт изучил медицинские карты примерно 18 % людей, умерших от коронавируса в стране, обнаружив, что только у трех жертв, или 0,8 % от общего количества, не было другой патологии. Почти половина жертв страдала минимум на три другие заболевания, а примерно в четверти – или одна, или две другие болезни. Более 75 % умерших имели высокое кровяное давление, около 35% имели диабет, треть страдала сердечными заболеваниям”, – говорится в сообщении.

Первая смерть от коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля, в регионе Венето.