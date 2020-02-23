Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, изначально в субботу появилась информация о смерти 78-летнего итальянца. Он скончался от легочного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Мужчина находился на лечении в одной из больниц в области Венето. Таким образом, вирус впервые унес жизнь гражданина страны Европейского Союза.
Впоследствии стало известно о смерти 77-летней женщины. Она была найдена мертвой у себя дома в 50 км к югу от Милана. Причиной смерти также стал коронавирус.
Случаи заражения зафиксированы в Ломбардии и в регионе Венето.
Власти Ломбардии уже распорядились отменить общественные мероприятия, а также минимум на неделю приостановить работу школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов.
Италия является наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе. По данным итальянских властей, очагом вспышки стал небольшой город Кодоньо, где проходил лечение первый заразившийся пациент. Он заболел после встречи с другом, посетившим Китай.
Приблизительно 50 тыс. жителей в Кодоньо и близлежащих городах было рекомендовано оставаться дома.
- По состоянию на утро 22 февраля количество зараженных коронавирусом возросло до 77 тысяч 661 человека. Из них 2360 – погибли, свыше 20 тысяч – выздоровели и выписаны из больниц. Медики зафиксировали первую смерть от коронавируса в Италии, а также отметили резкий скачек заражений в Южной Корее.
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