В Италии зафиксировали уже две смерти от китайского коронавируса. Еще 51 человек заразился им.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, изначально в субботу появилась информация о смерти 78-летнего итальянца. Он скончался от легочного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Мужчина находился на лечении в одной из больниц в области Венето. Таким образом, вирус впервые унес жизнь гражданина страны Европейского Союза.

Впоследствии стало известно о смерти 77-летней женщины. Она была найдена мертвой у себя дома в 50 км к югу от Милана. Причиной смерти также стал коронавирус.

Случаи заражения зафиксированы в Ломбардии и в регионе Венето.

Власти Ломбардии уже распорядились отменить общественные мероприятия, а также минимум на неделю приостановить работу школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов.

Италия является наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе. По данным итальянских властей, очагом вспышки стал небольшой город Кодоньо, где проходил лечение первый заразившийся пациент. Он заболел после встречи с другом, посетившим Китай.

Приблизительно 50 тыс. жителей в Кодоньо и близлежащих городах было рекомендовано оставаться дома.