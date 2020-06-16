Об этом говорится в сообщении Ивано-Франковского городского совета.
Так, по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.
Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.
В то же время, в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.
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