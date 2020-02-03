Об этом он написал у себя в Twitter.

“Я распорядился, чтобы биологический институт и министерство здравоохранения начали работать над вакциной против вируса”, – заявил Нетаньяху.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

 