Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы израильские медики и ученые начали работу над вакциной от коронавируса из Китая.

Об этом он написал у себя в Twitter.

“Я распорядился, чтобы биологический институт и министерство здравоохранения начали работать над вакциной против вируса”, – заявил Нетаньяху.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.