Об этом он написал у себя в Twitter.
“Я распорядился, чтобы биологический институт и министерство здравоохранения начали работать над вакциной против вируса”, – заявил Нетаньяху.
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.
- Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.