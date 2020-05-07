В Карпатах на горе Поп Иван наблюдается мороз и метель: выпало до 15 см снега.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

“По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 м. Выпало 15 см снега”, – сказано в сообщении.

Метель длится со вчерашнего вечера. Накануне сообщалось, что порывы ветра на горе достигали 25 м/с.

‼️ Радимо утриматися від виходу у високогір’я 🚷

Станом на 19:00 06.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер північно-західний поривами до 25 м/с , хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20м. Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Середа, 6 травня 2020 р.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В свою очередь в Украинском гидрометцентре предупреждали, что в течение суток 6 мая, а также в первой половине дня 7 мая в Карпатах ожидается снег, местами метели и сильный ветер (до 20 м/с, кое-где до 24 м/с). Такие погодные условия спровоцированы прохождением активного циклона.

Синоптики прогнозировали прирост снежного покрова высотой до 20 см на среднегорье и до 35 см на высокогорье. Они призывали воздержаться от похода в горы.

По состоянию на утро 7 мая в районе снеголавинной станции “Пожежевская” (находится на одноименной горе) наблюдается ветер 8-10 м/с и снег. Температура воздуха составляет -0,7°С.

Снег и мороз до -1,4°С наблюдается и на посту “Драгобрат”. В частности, снегом засыпало одноименный горнолыжный курорт.

А так сейчас выглядит территория возле компрессорной станции “Воловец” в Карпатах:

Фото: facebook.com/tsoua2020

СПРАВКА. Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленной для туристических нужд.