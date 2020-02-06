Соответствующая информация размешена на сайте Кабинета Министров.

Сообщается, что в пятницу, 7 февраля, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто проведут встречу в рамках Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. После будет организован совместный брифинг в пресс-центре Кабмина.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.