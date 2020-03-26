Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
“Друзья! В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И возросло до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — написал Кличко.
По словам городского головы, заболели 4 женщины (от 22-х до 39-ти лет), двое мужчин (48 и 62 года) и десятилетний мальчик. Из них двое госпитализированы в Александровскую больницу столицы, пятеро лечатся дома на самоизоляции.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
- Накануне Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.