Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

“Друзья! В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И возросло до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — написал Кличко.

По словам городского головы, заболели 4 женщины (от 22-х до 39-ти лет), двое мужчин (48 и 62 года) и десятилетний мальчик. Из них двое госпитализированы в Александровскую больницу столицы, пятеро лечатся дома на самоизоляции.