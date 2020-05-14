За минувшие сутки в Киеве коронавирус COVID-19 был подтвержден еще у 52 человек. Среди них есть 6 медиков.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них – 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 42 летальных случая. На сегодняшний день в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

Так, среди заболевших за прошедшие сутки:

• 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;

• 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;

• 4 девочки – от двух до шестнадцати лет, а также два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

Мэр Киева уточнил, что в столице уже 259 больных коронавирусом медиков: 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц.

По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 11.

В Днепровском районе подтверждено 8 новых случаев. По 7 случаев зафиксировано в Деснянском и Голосеевском районах столицы.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, с начала вспышки больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Печерском районе столицы (394 случая, 5 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (353 случая, 11 новых).

Далее идут Деснянский (200 случаев, 7 новых за сутки), Днепровский (186 случаев, 8 новых) Соломенский (183 случая, 4 новых) и Голосеевский (174 случая, 7 новых) районы Киева.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (102 случая, 3 новых).