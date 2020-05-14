Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них – 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 42 летальных случая. На сегодняшний день в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.
Так, среди заболевших за прошедшие сутки:
• 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
• 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;
• 4 девочки – от двух до шестнадцати лет, а также два мальчика, которым 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.
Мэр Киева уточнил, что в столице уже 259 больных коронавирусом медиков: 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц.
По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 11.
В Днепровском районе подтверждено 8 новых случаев. По 7 случаев зафиксировано в Деснянском и Голосеевском районах столицы.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, с начала вспышки больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Печерском районе столицы (394 случая, 5 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (353 случая, 11 новых).
Далее идут Деснянский (200 случаев, 7 новых за сутки), Днепровский (186 случаев, 8 новых) Соломенский (183 случая, 4 новых) и Голосеевский (174 случая, 7 новых) районы Киева.
Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (102 случая, 3 новых).
- Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.
- В первый день ослабления карантинных ограничений Киев на целый день замер в пробках.