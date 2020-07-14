Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.
“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киев из-за анонимного сообщения о якобы заминировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители”, – сказано в сообщении.
При этом уточняется, что поезда на данный момент продолжают курсировать по графику, а посадка пассажиров производится через переходы, прилегающие к центральному зданию вокзала.
- Ранее в “Укрзализныце” объявили о возобновлении работы после карантина еще шести региональных поездов.
- Также проводники “Укрзализныци” теперь принимают электронный студенческий билет при посадке на поезд из программы “Дія”.