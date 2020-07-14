Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

“Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киев из-за анонимного сообщения о якобы заминировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что поезда на данный момент продолжают курсировать по графику, а посадка пассажиров производится через переходы, прилегающие к центральному зданию вокзала.