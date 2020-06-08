В Киеве обклеили антивакцинальными листовками стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мост Кличко".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Около 100 антивакцинальных листовок появились на стеклянном “мосту Кличко”. Наклейки, которые сделаны в виде ангелов, сообщают о смерти детей якобы от прививок.

“№0003 (2018 год). Девочка, 15 дней. Умерла после вакцинации БЦЖ. №0006 92016 год). Мальчик, 1 месяц. Умер после вакцинации от гепатита В”, – говорится в листовках.

Стоит отметить, что на каждой листовке указан источник МОЗ, но не указана фамилия ребенка или место рождения.

На одной из наклеек указано, что “данная акция” проходит при поддержке ОО “Вакцинация свободный выбор”.

Стоит отметить, что все акции такого рода должны быть согласованы, а за порядком должна следить муниципальная варта.

Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева в комментарии #Буквам заявила, что городские власти не давали разрешения на такую акцию.

“Конечно, городская власть не давала никаких разрешений”, – подчеркнула Зиновьева.