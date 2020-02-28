Люди, выступающие против вакцинации, ужасаются, что правительства заставят всех вакцинироваться против коронавируса.

Об этом сообщается в материале ресурса Vice.

“Для большинства людей новость о том, что была разработана вакцина против этой болезни, принесет облегчение, но для антивакцинаторов она связывает всепоглощающий страх и недоверие к вакцинам и уверенность в том, что когда-нибудь правительство найдет удобное оправдание для обеспечения оруэлловских степеней контроля”, – говорится в материале.

В частности, некоторые пользователи социальных сетей считают, что путем разработки вакцины против коронавируса мировые правительства “найдут повод для того, чтобы сделать вакцинацию людей обязательной”.

При этом некоторые даже призывают сопротивляться.

“Не заблуждайтесь, цель коронавируса – помочь ввести мандаты на вакцины”, – пишет на своей странице в Facebook Лари Кук.

Также пользователи распространяют слухи о том, что правительства введут “принудительную вакцинацию”.

Утверждается, что растущая глобальная паника по поводу вакцины против коронавируса способствует “продвижению” фальшивых лекарств. Однако, противники вакцинации в Соединенных Штатах при этом надеются, что им удастся заручиться поддержкой на законодательном уровне.