Фото и видео пожара публикуют пользователи Сети.
Как сообщает ресурс “Киев Оперативный”, на улице Ревуцкого 4, загорелся ресторан “Новая земля”. Он расположен возле озера Солнечное.
Судя по фото и видео, пожар достаточно масштабный: в небо поднялся столб черного дыма, которым затянуло жилой массив.
На месте находятся пожарные, которые приступили к тушению огня.
Детали возгорания пока не известны. Также не известно, есть ли пострадавшие в результате пожара.
Прямо зараз на вул. Ревуцького 4, палає ресторан «Нова земля». Всі обставини цієї події та інформація про постраждалих уточнюється
Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
#Буквы пытаются получить комментарий в Главном управлении ГСЧС в Киеве.
Горит ресторан у пляжа на Ревуцкого 🙁
Опубліковано Александрою Томашевською Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Прямо сейчас возле озера Солнечное горит Новая Земля…
Опубліковано ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
- Накануне в Национальном природном парке “Голосеевский” в столице произошел пожар. Спустя шесть часов возгорание удалось ликвидировать. Причиной возгорания в парке считают поджог сухой травы. В результате пожара пострадали животные, некоторые — погибли.