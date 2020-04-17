В Дарницком районе Киева – на улице Ревуцкого – возник масштабный пожар: загорелся ресторан.

Фото и видео пожара публикуют пользователи Сети.

Как сообщает ресурс “Киев Оперативный”, на улице Ревуцкого 4, загорелся ресторан “Новая земля”. Он расположен возле озера Солнечное.

Судя по фото и видео, пожар достаточно масштабный: в небо поднялся столб черного дыма, которым затянуло жилой массив.

На месте находятся пожарные, которые приступили к тушению огня.

Детали возгорания пока не известны. Также не известно, есть ли пострадавшие в результате пожара.

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