Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обращался к представителям всех конфессий с просьбой максимально сократить количество людей в храмах, но запретить собираться им не может.

На брифинге 8-го апреля Кличко пообещал повторить это обращение к представителям конфессий.

Ранее в эфире телеканала мэр столицы говорил, что киевская администрация не может запретить посещать храмы, поскольку это “желание каждого”.

“Я встретился с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, отпразднуйте этот день дома”, – сказал Кличко.

08.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка ❓Про кількість інфікованих киян❓Про підтримку малозахищених киян❓Про рівень захворюваності на ГРВІ в столиці❓Як сьогодні місто підтримує малий та середній бізнесВже зараз про це та інше наживо Gepostet von Віталій Кличко am Mittwoch, 8. April 2020