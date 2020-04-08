На брифинге 8-го апреля Кличко пообещал повторить это обращение к представителям конфессий.
Ранее в эфире телеканала мэр столицы говорил, что киевская администрация не может запретить посещать храмы, поскольку это “желание каждого”.
“Я встретился с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, отпразднуйте этот день дома”, – сказал Кличко.
08.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
❓Про кількість інфікованих киян❓Про підтримку малозахищених киян❓Про рівень захворюваності на ГРВІ в столиці❓Як сьогодні місто підтримує малий та середній бізнесВже зараз про це та інше наживо
Gepostet von Віталій Кличко am Mittwoch, 8. April 2020
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев. Это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.