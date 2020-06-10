Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в данный момент в Киеве открылись 500 детсадов. Их посещают 19,5 тыс. детей.
Кличко уточнил, что до введения карантина из-за вспышки коронавируса детские сады столицы посещали в среднем 55 тыс. воспитанников.
“Сообщу, что в садике № 686 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы детсада – отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детсада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад город закрыл на карантин”, – отметил Кличко.
Также, по словам мэра, не будут открыты два детских сада в Шевченковском районе столицы.
“В результате проверки персонала, в одном из детсадов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором – одного. Эти детсады не работали и пока работать не будут. Мы не можем рисковать здоровьем детей”, – подчеркнул Кличко.
(На видео – с 5:45)
- Виталий Кличко сообщил, что Киев пока не может перейти к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Более того, карантин могут усилить.
- Ранее власти Киева определили условия, при которых в столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Отмечалось, что это произойдет: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения столицы; если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, превысит 75 %.