В Киеве один из детсадов закрыли на карантин из-за контактирования сотрудницы с больным коронавирусом. Еще два детских сада не откроют из-за случаев заболевания COVID-19 среди персонала.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в данный момент в Киеве открылись 500 детсадов. Их посещают 19,5 тыс. детей.

Кличко уточнил, что до введения карантина из-за вспышки коронавируса детские сады столицы посещали в среднем 55 тыс. воспитанников.

“Сообщу, что в садике № 686 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп, которая контактировала с больным коронавирусом. Тест у работницы детсада – отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детсада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад город закрыл на карантин”, – отметил Кличко.

Также, по словам мэра, не будут открыты два детских сада в Шевченковском районе столицы.

“В результате проверки персонала, в одном из детсадов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором – одного. Эти детсады не работали и пока работать не будут. Мы не можем рисковать здоровьем детей”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 5:45)