В Киеве за сутки было подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших возросло до 770 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них – 6 медиков. Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина – от 19 до 92 лет.

“В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания – 26 в Киево-Печерской Лавре”, – отметил Кличко.