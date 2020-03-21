Об этом проинформировал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин –29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет”, – написал он.
Таким образом, на сегодняшний день в столице подтверждены 10 случаев заболевания COVID-19.
“Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева”, – уточнил Кличко.
По его словам, из 10 больных пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пятеро – находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.
“Также мы ждем подтверждения или опровержения диагноза на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию”, – подытожил Кличко.
- Накануне в Киевской и Тернопольской областях подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее количество больных в Украине возросло до 41 (из них трое в Киеве). По состоянию на сейчас количество больных (с учетом новых случаев в Киеве) возросло до 48.
- 20 марта стало известно, что в Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.