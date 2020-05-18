В Киеве проходит автопробег в память о жертвах депортации и геноцида крымскотатарского народа, организованный переселенцами из незаконного аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, сегодня, 18 мая, в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

В связи с карантином проведение традиционного траурного митинга невозможно. Потому в 76-ю годовщину геноцида крымских татар активисты проводят автопробег памяти по улицам Киева. К участию в автопробеге приглашались все желающие.

“Если у вас нет флага, не страшно. Главное в этот день — вспомнить о страшных преступлениях красного террора и продемонстрировать позицию о недопустимости забвения жертв, напомнить о новых преступлениях агрессора”, — отмечали организаторы.

Сбор участников мероприятия проходил на большой парковке возле Международного выставочного центра (Броварской проспект, 15).

Около 17:00 сформированные колонны последовали по следующему маршруту: Мост Метро, ​​разворот в сторону метро Патона, переезд на бульвар Дружбы Народов, выезд на бульвар Леси Украинки, Бессарабский рынок, выезд на Крещатик к Майдану Незалежности.

Участники автопробега должны были прибыть к финальной точке около 18 часов. Однако в связи с тем, что после смягчения карантина транспортная ситуация в столице осложнена, участники мероприятия стоят в пробках.