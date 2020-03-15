Его создал столичный художник-муралист Виталий Гидеван. Фото своей работы он поделился в Facebook.
На рисунке изображен лев в защитной маске и с маленькой короной на голове.
“Самая важная вещь в жизни каждого – это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья!” – написал художник.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.