В Киеве на набережной Днепра появился мурал на тему вспышки коронавируса COVID-19.

Его создал столичный художник-муралист Виталий Гидеван. Фото своей работы он поделился в Facebook.

На рисунке изображен лев в защитной маске и с маленькой короной на голове.

“Самая важная вещь в жизни каждого – это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены! Все будет хорошо! Желаю каждому крепкого здоровья!” – написал художник.