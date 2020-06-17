В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Так, во всех районах столицы работают специальные мобильные группы контроля.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что в указанные группы входят представители районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, полиции и муниципальной охраны.

“Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны”, – отметил Кличко.

По его словам, мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности заведений торговли, общественного питания, бытовых услуг и прочее.

При несоблюдении работниками или посетителями установленных правил, составляются протоколы об административном нарушении.

Кличко напомнил, что штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тыс. гривен.

Что касается заведений – то за значительные нарушения их могут закрыть.

“А заведение ждет штраф от 34 до 340 тыс. грн. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения. За месяц работы группы проверили более 2000 объектов. Было составлено 325 протоколов о нарушении”, – подчеркнул Кличко.

В частности, нарушения зафиксировали в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права работать. Также были нарушения относительно несоблюдения масочного режима и социальной дистанции гражданами.

(На видео – с 4:45)