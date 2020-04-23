В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 70 человек, в том числе, у 5 медиков. Всего в столице уже 1059 подтвержденных случаев заболевания.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них – 5 медиков. Один случай, к сожалению, летальный… Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

Среди новых заболевших:

• 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет;

• 29 мужчин от 26 до 71 года;

• две девочки и пять мальчиков до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко уточнил, что за минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян, которые лечились от коронавируса.

(На видео – с 2:10)

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (266 случаев, 6 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (164 случая, 11 новых за сутки).

Далее идут Соломенский (106 случаев, 10 новых) и Голосеевский (100 случаев, 13 новых) районы столицы.

В Деснянском районе сейчас 87 случаев заражения (11 новых), Шевченковском – 85 случаев (2 новых), Днепровском – 83 случая (1 новый), в Святошинском – 60 случаев (6 новых), Оболонском – 59 случаев (6 новых).

Меньше всего случаев заражения подтверждено в Подольском районе Киева (49, из которых 4 за последние сутки).