Об этом сообщает местный портал “Информатор”.

Инцидент произошел ночью 15 января на улице Семьи Издыковских. Кипятком залило и Донецкий переулок, улицу Донецкую.

На место прибыли сотрудники “Киевтеплоэнерго” со спецтехникой.

Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток под напором выливался на проезжую часть.

Фото: Максим Торпан

 

Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц

Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 14 січня 2020 р.

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