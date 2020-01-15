Об этом сообщает местный портал “Информатор”.
Инцидент произошел ночью 15 января на улице Семьи Издыковских. Кипятком залило и Донецкий переулок, улицу Донецкую.
На место прибыли сотрудники “Киевтеплоэнерго” со спецтехникой.
Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток под напором выливался на проезжую часть.
Фото: Максим Торпан
Возле Воздухофлотского прорвало трубу с горячей водой: кипяток залил несколько улиц
Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 14 січня 2020 р.
- Ранее сообщалось, что в результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.
- Правоохранители открыли уголовное производство из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.