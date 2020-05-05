С начала эпидемии коронавируса в Кировоградской области заболели 153 медработника, двое из них умерли, 60 медиков вылечились и вернулись на работу.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь.

По его словам, крупнейшую вспышку COVID-19 зафиксировали в частной клинике в Кропивницком, где заразились 20% персонала (50 человек). Часть из них работали по совместительству в других областных больницах.

“Эта частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые были определены для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там была проведена проверка. Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом заведении”, – сообщил Балонь.

Кроме того, коронавирусом заболели 30 медиков Центральной городской больницы в Кропивницком, 19 медиков областного госпиталя ветеранов войны, 15 работников скорой и 12 медиков областной больницы.

В числе инфицированных 58 медсестер, 42 врача, 37 санитаров и 16 других медработников. 64 находятся на лечении дома, 26 – в больницах в состоянии средней тяжести.

От коронавируса умерли сотрудник Центра экстренной скорой помощи и фельдшер.

В Кировоградской области зафиксировали 401 случай заболевания коронавирусом. Из них 154 больных уже выздоровели, 19 умерли.