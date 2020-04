Об этом сообщает Reuters.

По словам директора больницы Jinyintan Чжана Диня, препарат Kaletra китайские медики использовали с января, потому утверждают, что при правильном применении он дает положительный эффект.

Kaletra – это не патентная версия двух других препаратов от ВИЧ – “Лопинавира” и “Ритонавира”, производимого американской фармацевтической компанией AbbVie.

В Ухане медики начали назначать его пациентам 6 января. С той поры на лечение в больнице было около 500 пациентов. Сейчас под наблюдением медиков остаются еще 123.

В то же время в The New England Journal of Medicine опубликовали исследование, в котором указали, что Kaletra в больнице Jinyintan не имела эффекта при лечение тяжелых больных COVID-19.

После этого Чжан заявил, что исследователи, опубликовавшие материал в журнале, обращали внимание на всех пациентов больницы, а не только на тех, кому выписывали препарат.

Как пример, он рассказал, что трое медработников в больнице Jinyintan начали принимать Kaletra спустя несколько дней после появления симптомов. Когда они закончили курс приема препарата оказалось, что “изменения в легких были великолепными”.

После использования Kaletra в Ухане, препарат начали использовать в Шанхае. Эффективность использования препарата здесь обосновали в материале журнала BioScience Trends в феврале.

В прошлом месяце одобрили использование препарата Kaletra в Израиле.

Также в больнице Jinyintan использовали цитрат висмута-калия. Это же лекарство использовали во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Этот препарат принимали большинство медработников больницы после того, как были инфицированы.

Чжан также отметил, что в больнице не использовали препарат гидроксихлорохин, который сейчас часто назначают при COVID-19. Некоторые пациенты сами принимали этот препарат, занимаясь самолечением, но их результаты были “неоднозначными”. При этом, он сказал, что препарат получили довольно поздно, потому и не применяли изначально.