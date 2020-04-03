На данный момент лекарственных средств, предназначенных для специфического лечения коронавирусной инфекции COVID-19, нет. Однако в последнее время поток новостей об открытии таких препаратов переполняют информационное пространство.

#Буквы разбирались, что это за лекарства и действительно ли они эффективны.

Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который отметил, что сочетание препаратов гидроксихлорохина и азитромицина “может быть очень хорошим” для лечения коронавируса.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Уже 2 апреля Украина получила первые 3 тысячи упаковок препарата “Плаквенил” с действующим веществом гидроксихлорохин. По словам главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова, сегодня, 3 апреля, может быть подписан соответствующий приказ и лекарства отправят в регионы.

Он объяснил, что “Плаквенил” — это “один из препаратов, содержащих это активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе”, и добавил, что Украина намерена закупить такое количество “Плаквенила”, которого должно хватить на лечение до 20 тысяч пациентов. Поставка ожидается на следующей неделе.

Что такое гидроксихлорохин?

Гидроксихлорохин – это противомалярийный препарат, который также оказывает умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.

Еще одним препаратом из группы производных 4-аминохинолина является хлорохин, который тормозит синтез нуклеиновых кислот в клетках и также обладает умеренным иммуносупрессивным, специфическим и неспецифическим противовоспалительным действием.

Оба лекарственных средства практически тождественны по механизмам действия и терапевтическому эффекту, но “Плаквенил“ обладает лучшей переносимостью.

Опыт использования хлорохина для лечения коронавирусов

SARS

В ноябре 2002 года в южном Китае зарегистрировали первый случай тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) – атипичной пневмонии, вызываемой коронавирусом SARS-CoV. Заражение в течение 2 месяцев распространилось на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года также на другие страны и континенты. Случаи заболевания обнаруживались в 29 странах, всего было отмечено 8098 случаев, из которых 774 закончились летальным исходом.

В 2004 году, согласно исследованию, опубликованному на сайте Национальной медицинской библиотеки США, SARS пробовали лечить хлорохином.

Ученые пришли к выводу, что хлорохин ингибирует репликацию SARS-CoV в клетках Vero E6.

“Поскольку иммунопатологические факторы могут играть значительную роль в SARS-CoV, будет интересно изучить, является ли хлорохин также эффективным с точки зрения модуляции воспалительных реакций на инфекции SARS-CoV“, – добавили они.

В итоге они пришли к выводу, что хлорохин может быть рассмотрен для профилактики и лечения инфекций SARS-CoV. При этом клинические испытания так и не были проведены.

H5N1

Высокопатогенный “птичий грипп“ – серотип вируса гриппа A. С 2007 года заболевание после первого появления в Азии распространился по всему миру. В большинстве случаев те, кто заразился H5N1 находились в физическом контакте с птицами. Однако существуют некоторые данные о частных случаях передачи HPAI A(H5N1) от человека человеку. Птичий грипп H5N1 подорвал здоровье 861 человека, 455 – более половины – скончались.

В 2008 году ученые предложили лечить H5N1 хлорохином.

“Этот препарат обладает хорошо зарекомендовавшей себя противовоспалительной активностью и иногда используется для лечения иммуноопосредованных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Противовирусная активность хлорохина против вирусов гриппа впервые была продемонстрирована в начале 1980-х годов, и в последние несколько лет было также показано, что он обладает противовирусной активностью против других вирусов, включая ВИЧ-1 и коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома“, – писали они в своем исследовании, которое опубликовано медицинском журнале The Lancet.

Эффективность хлорохина была протестирована на моделях инфекции вируса гриппа A H1N1 у мышей и инфекции H3N2 у хорьков.

Исследователи выяснили, что антивирусный эффект препарата мог иметь место, но он не приводил к клиническому улучшению, потому что дисрегуляция цитокинов могла происходить независимо от того, продолжалась ли репликация вируса или была подавлена.

H1N1

Пандемия “свиного“ гриппа A/H1N1 началась в марте−апреле 2009 года, во время нее было инфицировано множество людей в Мехико, других регионах Мексики и в некоторых частях Соединенных Штатов.

По данным ВООЗ на 17 октября 2009 года в мире зарегистрировано более 414 000 лабораторно подтвержденных случаев, из них около 5000 смертельных.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что хлорохин повышает рН эндосом и действует как противовирусный агент, нарушая высвобождение вируса в цитозоль. К этому выводу они пришли, изучив реакции у экспериментально зараженных мышей.

Они также сообщили, что уровень смертности снижает ресвератрол, полифенол, который содержится в красном вине, катехины, которые содержатся в зеленом чае, и куркумин (куркума, карри).

EBOV

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года, выйдя за пределы страны и распространившись на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали.

Случай уникален тем, что эпидемия этой лихорадки началась в Западной Африке впервые, вследствие чего врачи в затронутых странах не имели опыта борьбы с ней, а среди населения наблюдалось возникновение паники и распространение дезинформации.

По официальной информации ВООЗ на 30.04.2015 от лихорадки Эбола пострадало 26312 человек, 10899 случая закончились летальным исходом.

Хлорохин согласно исследованию, опубликованному на сайте Национальной медицинской библиотеки США, успешно ингибировал репликацию вируса Эбола, но не смог защитить от инфекции и заболевания морских свинок. То есть на практике оказался нерабочим.

COVID-19

Согласно статье, опубликованной на сайте научных публикаций ScienceDirect, ученые предполагают, что хлорохин ингибирует репликацию SARS Cov-2.

Отмечается, что в пробирке противовирусная активность хлорохин была определена с конца 1960 -х годов. В прошлых исследованиях препарат продемонстрировал активность против многих различных вирусов, но не принес никакой пользы на животных моделях. Хлорохин несколько раз предлагали для лечения острых вирусных заболеваний у людей, но безуспешно.