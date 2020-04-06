Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что в воскресенье в Китае было зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом, в то время, как днем ранее новых случаев было на 30 больше.

Национальная комиссия здравоохранения заявила в понедельник, что на конец дня в воскресенье всего было выявлено 78 новых бессимптомных случаев по сравнению с 47 днем ранее.

В этих случаях у пациентов не проявляются симптомы, но они могут передавать вирус другим людям. Половина бессимптомных случаев коронавируса приходится на провинцию Хубэй.

В общей сложности, на всей территории Китая 705 человек с бессимптомными заражением коронавирусом. Они находятся под присмотром врачей.

Рост числа бессимптомных случаев вызывает обеспокоенность у властей, поскольку 8 апреля было запланировано ослабление карантинных мер в Хубэе.