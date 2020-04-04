Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ZIK.

“В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила. И может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта“, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что хотел бы рассчитывать на положительный сценарий, но нужно быть готовыми и к худшему развитию событий.

“Мы надеемся на хорошее развитие событий, но, несмотря на это, мы должны также рассчитывать и на плохой сценарий, от которого, увы, сейчас страдают и США, и Италия, и Испания. И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами”, — заявил Кличко.

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(На видео – с 24:00)

Что известно о карантинных мерах

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

В то же время в Кабинете Министров “настоятельно рекомендуют” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по два человека.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.